Россияне рассказали о самых трешевых собеседованиях в жизни, и без смеха представить это невозможно

"Пришла устраиваться дизайнером в приличную контору. Навыки, умения, портфолио уже просмотрели, собеседование вёл начальник отдела. — А вот если есть полторы тысячи одинаковых картинок, у всех нужно изменить размер, вставить точки по углам и добавить одну и ту же надпись, сколько времени на это уйдёт? — Ну, минут пять. Написать скрипт и нажать кнопку запуска. — Слишком быстро, будут вопросы. — Так я кофе пить пойду. Работала там десять лет", — S***Fox.

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"Вчера общаюсь по работе, говорю: "Рассматриваю только руководящую должность, минимум начальник смены".

"Приезжайте с документами, будем собеседоваться".

Приезжаю.

— Слесарем пойдёте?

— Нет.

Вот и всё собеседование.

Два часа дороги в одну сторону", — ejik.v.tumane.

"Устраивался в одну крупную компанию. HR задавала общие вопросы, на которые я шаблонно отвечал. У меня уже был приличный опыт работы, и я думал, что меня с радостью примут. HR дала заполнить какой-то тест, а сама, взяв мой паспорт, полезла в Интернет. Я отдал заполненный тест. HR: Я изучила ваш профиль в VK. Как я понимаю, вы очень увлекаетесь рыбалкой. Я: Да. HR: К сожалению, вы нам не подходите. Я: А в чём причина? HR: Ну как же, раз вы фанат рыбалки, значит, вы вряд ли согласитесь работать в выходные и праздничные дни. И, скорее всего, вы злоупотребляете алкоголем. А нам нужны люди, для которых работа на первом месте. Взял документы и молча ушёл бухать на рыбалку", — krik1989.

"Текущее место работы мне посоветовал друг, так как уходил на повышение в смежную организацию. Пришёл я, значит, на собеседование сразу к своему непосредственному начальнику в обход эйчара. Он пробежался глазами по резюме и тут же констатировал: "Всё ок, пойдём к директору". Директор, осмотрев резюме, попросил рассказать о себе в двух словах. Ну я и выпалил: "Я — альтернативная версия Иванова (это мой предшественник, с которым мы ещё и тёзки)". Отправил меня оформляться", — Fertran0.

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"Начальник цеха сегодня после совещания рассказывает: "Пришёл на собеседование парень, оператор станка с ЧПУ. Первое впечатление очень положительное, всё норм. Задаю последний уточняющий: "Не спросил, а что с прошлого места уволились?" "Да... мастеру лицо разбил, он мне прогул влепил, хотя меня всего один день-то не было. Ну я психанул, мастеру морду набил и ушёл без расчёта. Но я им станок запорол, долго помнить будут". Не стал я его на работу брать, парень он крепкий, а у меня мастера уже все в возрасте, их беречь надо", — Sibirskix.

"Было три года назад. На собеседовании. — Покажите портфолио. — Да, конечно. У меня есть сайт, где вы можете его посмотреть. Диктую адрес. Спустя пять минут HR задумчиво произносит: — Хммм... Это вы делали сайт? — Да, я. — А разве контент-маркетологи умеют создавать сайты? — Современные технологии позволяют его сделать любому человеку. — Сомневаюсь. А как подтвердите, что это ваш сайт и ваше портфолио? — Страница "обо мне" и "контакты" взгляните. Там информация относится ко мне. Минута размышления. — А как вы можете доказать, что это ваш сайт? Вы могли запросто взломать сайт и разместить там информацию о себе", — sick.puss.

"Продавал как-то серверную память. Долго продавал, т.к. планка специфическая и в обычные ПК не лезет. В итоге нарисовался покупатель, я безумно рад, поскольку с финансами конкретный напряжище. Договорились, встретились. Там мужик такой, лет под 40. Пообщались, в каких режимах, на каких частотах память работает, какие материнки любит, какие не очень. Он ещё вскользь задал пару технических вопросов по серверам и их обслуживанию и в конце говорит, мол, а ты не хотел бы сменить работу? Оказалось, это директор небольшой фирмы. У них накрылась планка памяти в старом серваке, и найти такую они смогли только по б/у объявам. Фирма небольшая, 15 человек. З/п предложил выше, чем на текущем месте. Как итог я проработал у них почти два года, и, когда уходил, фирма насчитывала более 100 человек. Один из лучших директоров на моей памяти. Никогда не думал, что, продавая вещь, можно получить новую работу", — M1sterX.

"Реальная история: однажды в нашу контору пришёл устраиваться на работу парень, которого я к тому моменту лет пять виртуально знал по одному техническому форуму как отличного спеца. Ну и порекомендовал я его кому надо. Все технические собеседования он проходит на ура, осталась служба безопасности (чистейшая формальность в его случае). Через некоторое время узнаю, что СБ его "зарубила". Иду туда выяснять, что за дела. Сотрудник, проводивший собеседование, объясняет: — Я его спросил, почему он не служил в армии. Он ответил: "А что мне там делать? Я там никого не знаю". Нам такие несерьёзные люди не нужны", — Scorpio2007.

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"Однажды так получилось, что один гендир при мне собеседовал девушку на вакансию личного помощника. Поговорив с ней немного, он сказал: — И ещё сразу хочу предупредить, что у меня очень тяжёлый характер. Мало кто выдерживает. — Ничего, у меня тоже тяжёлый характер, — невозмутимо ответила девушка. Гендир слегка опешил, потом продолжил: — Меня легко вывести из себя, могу накричать. Если для вас это будет тяжело, мы точно не сработаемся. — Да я точно такая же! Тоже мгновенно выхожу из себя и могу наорать — запросто! Гендир (после большой паузы, подумав секунд тридцать): — Ну ладно, когда сможете на работу выйти?" — KingHawkins.