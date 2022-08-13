Россияне рассказали о самых трешевых собеседованиях в жизни, и без смеха представить это невозможно
Каким должно быть собеседование? Вопрос сложный! Точно не таким, какие они были у героев материала Лайфа. Собрали 10 смешных историй о первых встречах с работодателями, которые помнят спустя годы.
"Пришла устраиваться дизайнером в приличную контору. Навыки, умения, портфолио уже просмотрели, собеседование вёл начальник отдела.
— А вот если есть полторы тысячи одинаковых картинок, у всех нужно изменить размер, вставить точки по углам и добавить одну и ту же надпись, сколько времени на это уйдёт?
— Ну, минут пять. Написать скрипт и нажать кнопку запуска.
— Слишком быстро, будут вопросы.
— Так я кофе пить пойду.
Работала там десять лет", — S***Fox.
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"Вчера общаюсь по работе, говорю: "Рассматриваю только руководящую должность, минимум начальник смены".
"Приезжайте с документами, будем собеседоваться".
Приезжаю.
— Слесарем пойдёте?
— Нет.
Вот и всё собеседование.
Два часа дороги в одну сторону", — ejik.v.tumane.
"Устраивался в одну крупную компанию. HR задавала общие вопросы, на которые я шаблонно отвечал. У меня уже был приличный опыт работы, и я думал, что меня с радостью примут. HR дала заполнить какой-то тест, а сама, взяв мой паспорт, полезла в Интернет. Я отдал заполненный тест.
HR: Я изучила ваш профиль в VK. Как я понимаю, вы очень увлекаетесь рыбалкой.
Я: Да.
HR: К сожалению, вы нам не подходите.
Я: А в чём причина?
HR: Ну как же, раз вы фанат рыбалки, значит, вы вряд ли согласитесь работать в выходные и праздничные дни. И, скорее всего, вы злоупотребляете алкоголем. А нам нужны люди, для которых работа на первом месте.
Взял документы и молча ушёл бухать на рыбалку", — krik1989.
"Текущее место работы мне посоветовал друг, так как уходил на повышение в смежную организацию. Пришёл я, значит, на собеседование сразу к своему непосредственному начальнику в обход эйчара. Он пробежался глазами по резюме и тут же констатировал: "Всё ок, пойдём к директору". Директор, осмотрев резюме, попросил рассказать о себе в двух словах. Ну я и выпалил: "Я — альтернативная версия Иванова (это мой предшественник, с которым мы ещё и тёзки)". Отправил меня оформляться", — Fertran0.
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"Начальник цеха сегодня после совещания рассказывает: "Пришёл на собеседование парень, оператор станка с ЧПУ. Первое впечатление очень положительное, всё норм. Задаю последний уточняющий: "Не спросил, а что с прошлого места уволились?" "Да... мастеру лицо разбил, он мне прогул влепил, хотя меня всего один день-то не было. Ну я психанул, мастеру морду набил и ушёл без расчёта. Но я им станок запорол, долго помнить будут". Не стал я его на работу брать, парень он крепкий, а у меня мастера уже все в возрасте, их беречь надо", — Sibirskix.
"Было три года назад. На собеседовании.
— Покажите портфолио.
— Да, конечно. У меня есть сайт, где вы можете его посмотреть. Диктую адрес.
Спустя пять минут HR задумчиво произносит:
— Хммм... Это вы делали сайт?
— Да, я.
— А разве контент-маркетологи умеют создавать сайты?
— Современные технологии позволяют его сделать любому человеку.
— Сомневаюсь. А как подтвердите, что это ваш сайт и ваше портфолио?
— Страница "обо мне" и "контакты" взгляните. Там информация относится ко мне.
Минута размышления.
— А как вы можете доказать, что это ваш сайт? Вы могли запросто взломать сайт и разместить там информацию о себе", — sick.puss.
"Продавал как-то серверную память. Долго продавал, т.к. планка специфическая и в обычные ПК не лезет. В итоге нарисовался покупатель, я безумно рад, поскольку с финансами конкретный напряжище. Договорились, встретились. Там мужик такой, лет под 40. Пообщались, в каких режимах, на каких частотах память работает, какие материнки любит, какие не очень. Он ещё вскользь задал пару технических вопросов по серверам и их обслуживанию и в конце говорит, мол, а ты не хотел бы сменить работу? Оказалось, это директор небольшой фирмы. У них накрылась планка памяти в старом серваке, и найти такую они смогли только по б/у объявам. Фирма небольшая, 15 человек. З/п предложил выше, чем на текущем месте. Как итог я проработал у них почти два года, и, когда уходил, фирма насчитывала более 100 человек. Один из лучших директоров на моей памяти. Никогда не думал, что, продавая вещь, можно получить новую работу", — M1sterX.
"Реальная история: однажды в нашу контору пришёл устраиваться на работу парень, которого я к тому моменту лет пять виртуально знал по одному техническому форуму как отличного спеца. Ну и порекомендовал я его кому надо. Все технические собеседования он проходит на ура, осталась служба безопасности (чистейшая формальность в его случае). Через некоторое время узнаю, что СБ его "зарубила". Иду туда выяснять, что за дела. Сотрудник, проводивший собеседование, объясняет:
— Я его спросил, почему он не служил в армии. Он ответил: "А что мне там делать? Я там никого не знаю". Нам такие несерьёзные люди не нужны", — Scorpio2007.
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"Однажды так получилось, что один гендир при мне собеседовал девушку на вакансию личного помощника.
Поговорив с ней немного, он сказал:
— И ещё сразу хочу предупредить, что у меня очень тяжёлый характер. Мало кто выдерживает.
— Ничего, у меня тоже тяжёлый характер, — невозмутимо ответила девушка.
Гендир слегка опешил, потом продолжил:
— Меня легко вывести из себя, могу накричать. Если для вас это будет тяжело, мы точно не сработаемся.
— Да я точно такая же! Тоже мгновенно выхожу из себя и могу наорать — запросто!
Гендир (после большой паузы, подумав секунд тридцать):
— Ну ладно, когда сможете на работу выйти?" — KingHawkins.
"Уволился хороший менеджер. Переехал в Москву. Думает, там больше заработает. Ну да бог с ним. Отпустил. Пришлось искать нового. Подал объявление. Начались звонки. Первые кандидаты были ещё ничего. Дальше всё хуже и хуже. Двух слов связать не могут. Как они будут звонить и с клиентами разговаривать? Думал уже выбирать лучшего среди худших, обучать и надеяться, что не сбежит в столицу. И тут пришёл парень. 26 лет, с образованием, смышлёный, грамотная речь, женатый. Чувствуется, немного не уверен в себе. Может, волнуется из-за собеседования. Подумал, что всё равно возьму его. Но решил дать задание зачем-то. Больше для прикола, наверное. Разрядить, так сказать, обстановку. Взял ручку со стола, дал ему и говорю:
— Продай мне эту ручку.
А он так неуверенно:
— Если продам, вы меня точно возьмёте на работу?
Пришлось пообещать:
— Точно!
Он достаёт из кармана 500 рублей, раскручивает ручку, вкладывает туда деньги, закручивает прямо передо мной и протягивает её мне:
— Эта ручка с сюрпризом стоит всего лишь 100 рублей. Я уверен, сюрприз вам понравится. Мне очень нужна эта работа.
Ну, думаю, не растерялся. Целый "откат" устроил. Надо брать.
— Хорошо, я покупаю у тебя эту ручку.
Демонстративно достаю 100 рублей. Отдаю ему.
— Ты принят на работу. Ручку можешь оставить себе в подарок.
Он кладёт ручку на стол:
— Спасибо, но мне не надо, вы же её купили. Во сколько мне завтра подъехать?
Ну думаю, принципиальный. Беру эту ручку, раскручиваю, достаю 500 рублей, а они из банка приколов (ненастоящие). Хороший должен получиться менеджер!" — kenaz.
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