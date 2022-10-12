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12 октября, 10:31

Перечислены болезни кожи, дающие отсрочку от мобилизации

Дерматолог Котова назвала атопический дерматит, экзему и псориаз дающими отсрочку болезнями

Некоторые болезни кожи являются критерием негодности человека при мобилизации. Среди них псориаз, экзема и атопический дерматит, рассказала Лайфу врач-дерматолог, эксперт сети детских клиник "Преамбула" и ДДЦ города Домодедово Анастасия Котова.

"Первым пунктом идёт атопический дерматит. Это заболевание врождённое, дебют обычно происходит на первом году жизни, иногда до семи лет, иногда позже бывает. Но тут дело в том, что моим пациентам я всегда говорю, чтобы они имели при себе документы", — сказала специалист.

По её словам, в военкомат может прийти молодой красивый юноша, у которого нет никаких признаков этой болезни, но при стрессовых ситуациях атопический дерматит может рецидивировать, а с обострением очень сложно будет вести боевые действия из-за постоянного зуда, что грозит перенапряжением нервной и иммунной системы.

"Получается, что нервные окончания у атопиков начинают работать неграмотно. При мокнущих высыпаниях военный не сможет даже нормально пользоваться оружием. Портянки, майки — это всё будет прилипать", — добавила Котова.

Мобилизованные могут пройти медкомиссию самостоятельно, но есть нюансы

Мобилизованные могут пройти медкомиссию самостоятельно, но есть нюансы

Также на негодность указывают тяжёлые формы экземы, при которых человек превращается ненадолго в атопика, испытывающего те же самые симптомы. При ограниченном псориазе годность весьма возможна, а при распространённом уже подключатся суставы. Зуда он может не давать, но системное поражение происходит, поэтому эта болезнь также даёт отсрочку.

Кроме того, обратила внимание медик, бывают тяжёлые гнойные поражения. О ношении каски в таком случае речи быть не может, ведь человек даже на подушке не может нормально спать. При буллиозных формах есть риск того, что пузырь лопнет, а за этим последуют боль и невозможность элементарных действий ногами и руками.

Противопоказаниями к службе являются и опухоли кожи, заметила дерматолог, злокачественные и доброкачественные. Однако такое заболевание, как витилиго, которое было у Майкла Джексона, поводом для отсрочки не является, добавила Котова.

Мобилизованных предложили дополнительно проверять на годность

Мобилизованных предложили дополнительно проверять на годность

Ранее были названы "мужские" заболевания, освобождающие от мобилизации. По словам врача-уролога Сергея Кулакова, в категорию Д входят как врождённые, так и приобретённые заболевания мужских половых органов.

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"Объясняем.рф"

Ольга Годуненко

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