Перечислены болезни кожи, дающие отсрочку от мобилизации

Некоторые болезни кожи являются критерием негодности человека при мобилизации. Среди них псориаз, экзема и атопический дерматит, рассказала Лайфу врач-дерматолог, эксперт сети детских клиник "Преамбула" и ДДЦ города Домодедово Анастасия Котова.

"Первым пунктом идёт атопический дерматит. Это заболевание врождённое, дебют обычно происходит на первом году жизни, иногда до семи лет, иногда позже бывает. Но тут дело в том, что моим пациентам я всегда говорю, чтобы они имели при себе документы", — сказала специалист.

По её словам, в военкомат может прийти молодой красивый юноша, у которого нет никаких признаков этой болезни, но при стрессовых ситуациях атопический дерматит может рецидивировать, а с обострением очень сложно будет вести боевые действия из-за постоянного зуда, что грозит перенапряжением нервной и иммунной системы.

"Получается, что нервные окончания у атопиков начинают работать неграмотно. При мокнущих высыпаниях военный не сможет даже нормально пользоваться оружием. Портянки, майки — это всё будет прилипать", — добавила Котова.

Также на негодность указывают тяжёлые формы экземы, при которых человек превращается ненадолго в атопика, испытывающего те же самые симптомы. При ограниченном псориазе годность весьма возможна, а при распространённом уже подключатся суставы. Зуда он может не давать, но системное поражение происходит, поэтому эта болезнь также даёт отсрочку.

Кроме того, обратила внимание медик, бывают тяжёлые гнойные поражения. О ношении каски в таком случае речи быть не может, ведь человек даже на подушке не может нормально спать. При буллиозных формах есть риск того, что пузырь лопнет, а за этим последуют боль и невозможность элементарных действий ногами и руками.

Противопоказаниями к службе являются и опухоли кожи, заметила дерматолог, злокачественные и доброкачественные. Однако такое заболевание, как витилиго, которое было у Майкла Джексона, поводом для отсрочки не является, добавила Котова.