"Давай! Вторая готова!": Очевидцы сняли работу систем ПВО над Белгородом
Очевидцы сняли работу систем ПВО над Белгородом
Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом, кадры с места событий опубликовали в соцсетях местные жители.
Работа систем ПВО над Белгородом. Видео © VK / "Авто Белгород"
"Во, цель какая-то летит. Пытаются сбить, ребята", — комментирует происходящее очевидец.
Взрывы в небе произошли около часа дня. Их слышали как в городе, так и в прилегающих к нему районах. Судя по видео, в воздухе были сбиты два летевших объекта. Официальной информации об этом пока не поступало.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об украинских обстрелах села Конопляновка и города Шебекино. По его словам, в этом районе был применён ракетный комплекс "Точка-У".
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