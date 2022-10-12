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12 октября, 10:50

"Давай! Вторая готова!": Очевидцы сняли работу систем ПВО над Белгородом

Очевидцы сняли работу систем ПВО над Белгородом

Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом, кадры с места событий опубликовали в соцсетях местные жители.

Работа систем ПВО над Белгородом. Видео © VK / "Авто Белгород"

"Во, цель какая-то летит. Пытаются сбить, ребята", — комментирует происходящее очевидец.

Взрывы в небе произошли около часа дня. Их слышали как в городе, так и в прилегающих к нему районах. Судя по видео, в воздухе были сбиты два летевших объекта. Официальной информации об этом пока не поступало.

В Белгороде объяснили причину взрывов на окраине города

В Белгороде объяснили причину взрывов на окраине города

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об украинских обстрелах села Конопляновка и города Шебекино. По его словам, в этом районе был применён ракетный комплекс "Точка-У".

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Артур Лапсаков

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