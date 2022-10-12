МТС признали нарушителем антимонопольного закона

Федеральная антимонопольная служба признала МТС нарушителем антимонопольного законодательства. Уточняется, что оператор необоснованно повысил стоимость услуг. Так, цена возросла более чем на 20% в нынешнем году при инфляции в 10,5%. Теперь компания должна снизить тарифы до экономически обоснованного уровня. При этом ей также предстоит выплатить штраф, размер которого определят в ходе административного расследования. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

В федеральной службе сообщили, что в январе текущего года оператор повысил цены на услуги для более 28 миллионов абонентов в среднем на 9,5%, заявив о росте затрат. Однако компания не смогла предоставить ФАС подтверждение увеличения расходов в объёме, достаточном для обоснования роста цен. В августе, сентябре и октябре подобная ситуация повторилась.

"ФАС России пришла к выводу, что повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей. Сегодня комиссия ведомства признала оператора виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги", — говорится в сообщении.