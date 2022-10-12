МТС признали нарушителем антимонопольного закона
ФАС предписала МТС снизить тарифы до экономически обоснованного уровня
Федеральная антимонопольная служба признала МТС нарушителем антимонопольного законодательства. Уточняется, что оператор необоснованно повысил стоимость услуг. Так, цена возросла более чем на 20% в нынешнем году при инфляции в 10,5%. Теперь компания должна снизить тарифы до экономически обоснованного уровня. При этом ей также предстоит выплатить штраф, размер которого определят в ходе административного расследования. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.
В федеральной службе сообщили, что в январе текущего года оператор повысил цены на услуги для более 28 миллионов абонентов в среднем на 9,5%, заявив о росте затрат. Однако компания не смогла предоставить ФАС подтверждение увеличения расходов в объёме, достаточном для обоснования роста цен. В августе, сентябре и октябре подобная ситуация повторилась.
"ФАС России пришла к выводу, что повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей. Сегодня комиссия ведомства признала оператора виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф рассказывал, что ФАС запросила у трёх маркетплейсов сведения о ценах на спецодежду и снаряжение. В службе пояснили, что в связи с поступившими жалобами граждан, а также обращениями депутатов возникла необходимость проверить обоснованность изменения стоимости.
ТАСС / Евгений Разумный