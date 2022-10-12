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12 октября, 11:17

Путин: Мировая экономика и ТЭК переживают острый кризис из-за разбалансировки рынка

Мировая экономика и энергетический сектор переживают острый кризис, связанный с действиями отдельных стран, а также дисбаланса спроса и предложения. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Мировая экономика в целом, ТЭК переживают, прямо скажу, острый кризис, связанный с нестабильной ценовой динамикой энергоресурсов, разбалансировкой спроса и предложения, а также с откровенными подрывными действиями отдельных участников рынка", — сказал глава государства на форуме "Российская энергетическая неделя".

Путин обвинил такие страны в руководстве исключительно собственными геополитическими амбициями.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков

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