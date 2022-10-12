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12 октября, 11:16

Карты "Мир" заработают в Иране в ближайшие два-три месяца

Российская платёжная система "Мир" заработает в Иране в ближайшие два-три месяца. Об этом заявил иранский министр экономики и финансов Эсхан Хандзи.

"Между иранской стороной и Центробанком РФ были проведены переговоры, и я надеюсь, что в течение ближайших двух-трёх месяцев результатом станет взаимное подключение систем Shetab и "Мир", — приводит издание "Турдом" его слова.

Министр пояснил, что путешественники смогут использовать карты "Мир" для покупок услуг иранских туроператоров, а также расплачиваться ими в местных магазинах.

"Технически возможно": К платёжной системе "Мир" может присоединиться Ангола

"Технически возможно": К платёжной системе "Мир" может присоединиться Ангола

Ранее Лайф рассказывал, что карты российской платёжной системы "Мир" можно будет использовать на территории Кубы к концу 2022 года. Для островного государства это станет ещё одним способом расширения на другие рынки банковской и финансовой системы.

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ТАСС / "Ведомости" / Андрей Гордеев

Наталья Исакова

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