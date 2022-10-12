Карты "Мир" заработают в Иране в ближайшие два-три месяца
Российская платёжная система "Мир" заработает в Иране в ближайшие два-три месяца. Об этом заявил иранский министр экономики и финансов Эсхан Хандзи.
"Между иранской стороной и Центробанком РФ были проведены переговоры, и я надеюсь, что в течение ближайших двух-трёх месяцев результатом станет взаимное подключение систем Shetab и "Мир", — приводит издание "Турдом" его слова.
Министр пояснил, что путешественники смогут использовать карты "Мир" для покупок услуг иранских туроператоров, а также расплачиваться ими в местных магазинах.
Ранее Лайф рассказывал, что карты российской платёжной системы "Мир" можно будет использовать на территории Кубы к концу 2022 года. Для островного государства это станет ещё одним способом расширения на другие рынки банковской и финансовой системы.
ТАСС / "Ведомости" / Андрей Гордеев