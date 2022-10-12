В Петербурге рассказали о мерах поддержки мобилизованных и их семей

Одним из видов поддержки, введённых в Санкт-Петербурге для мобилизованных и их семей, является материальная. Об этом рассказала председатель Комитета по социальной политике города Елена Фидрикова.

"Принято решение о единовременной материальной помощи гражданам России, призванным по мобилизации, в размере 100 тысяч рублей и второй вид единовременной материальной помощи в размере 300 тысяч рублей — добровольно обратившимся с письменным заявлением о призыве", — отметила она в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Фидрикова добавила, что для оформления помощи необходимо предоставить паспорт, СНИЛС и реквизиты банковского счёта. Причём данным вопросом занимаются, как правило, военкоматы и районные администрации, то есть петербуржцы совсем немного участвуют в этом деле.

В будущем дети из семей мобилизованных будут получать горячее питание бесплатно в образовательных учреждениях, это относится в том числе и к лицам старше 18 лет, один из родителей которых является участником спецоперации на Украине. Кроме того, взрослых освободят от платы за детсад. Также близким мобилизованных планируется предоставить бесплатную стопроцентную компенсацию для организации отдыха и преимущество при поступлении в школы и другие образовательные учреждения. В будущем дети старше семи лет смогут бесплатно ездить на общественном транспорте.

Фидрикова также отметила, что в каждом районе Петербурга есть центры помощи, в которых можно получить, в частности, гуманитарную поддержку. Кроме того, для горожан действуют Городской информационно-расчётный центр и Центр организации соцобслуживания, куда тоже можно обратиться. Собеседница издания подчеркнула, что просьб от жителей много, однако они быстро выполняются.

Между тем есть и необычные пожелания. Так, некоторые петербуржцы просят погулять с домашними животными, так как они остались без попечения. В этой связи Фидрикова поблагодарила волонтёрские организации, которые помогают жителям.