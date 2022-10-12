Во Львове в преддверии зимы начали закупать буржуйки

"Идея состоит в том, чтобы каждый житель имел место, где можно согреться. Это может быть буржуйка в подвале дома, <...> открытое пространство в городе, где могут собираться люди в определённое время, чтобы согреться, пообщаться, поесть, а потом вернуться в свои холодные квартиры", — рассказал он.

Власти уже купили по меньшей мере 600 печей для распределения по городу, но всего планируется приобрести несколько тысяч. Причём мэрия будет выдавать горожанам дрова для буржуек. Кираль также рассказал, что Львов готовится к приёму эвакуированных из других регионов Украины. Их могут быть десятки или даже сотни тысяч. При этом он допустил, что эвакуация будет носить насильственный характер. А ещё Кираль рассказал, что Львов уже получил сообщения от мэров других городов, что там может не начаться отопительный сезон.