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Регион
Опубликовано 12 октября 2022, 10:56
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ВСУ больше не хотят прорвать линию обороны в Херсонской области, рассказали в регионе

Стремоусов: У ВСУ больше нет желания продвинуться в Херсонской области

У украинских бойцов больше нет желания пытаться прорвать линию обороны на границах Херсонской области. Соответствующее заявление сделал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Стремоусов рассказал о ситуации в Херсонской области. Видео © Telegram / Stremousov_Kirill

"На фронтах всё без изменений. Уже нет желания у [ВСУ] прорваться через линию обороны", — сказал он в видеообращении.

Тем временем, по словам Стремоусова, жизнь в Херсоне продолжает налаживаться: открыты кафе, магазины, рынки. Также начинают восстанавливать работу промышленные предприятия, автомастерские.

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Ранее врио Херсонской области Владимир Сальдо заявил о провале всех попыток контрнаступления ВСУ в регионе. Он призвал людей не верить заявлениям украинской стороны, которая намерена "зайти в Херсон".

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова
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