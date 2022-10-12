ВСУ больше не хотят прорвать линию обороны в Херсонской области, рассказали в регионе

У украинских бойцов больше нет желания пытаться прорвать линию обороны на границах Херсонской области. Соответствующее заявление сделал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Стремоусов рассказал о ситуации в Херсонской области. Видео © Telegram / Stremousov_Kirill

"На фронтах всё без изменений. Уже нет желания у [ВСУ] прорваться через линию обороны", — сказал он в видеообращении.

Тем временем, по словам Стремоусова, жизнь в Херсоне продолжает налаживаться: открыты кафе, магазины, рынки. Также начинают восстанавливать работу промышленные предприятия, автомастерские.