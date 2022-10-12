ВСУ больше не хотят прорвать линию обороны в Херсонской области, рассказали в регионе
Стремоусов: У ВСУ больше нет желания продвинуться в Херсонской области
У украинских бойцов больше нет желания пытаться прорвать линию обороны на границах Херсонской области. Соответствующее заявление сделал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов рассказал о ситуации в Херсонской области. Видео © Telegram / Stremousov_Kirill
"На фронтах всё без изменений. Уже нет желания у [ВСУ] прорваться через линию обороны", — сказал он в видеообращении.
Тем временем, по словам Стремоусова, жизнь в Херсоне продолжает налаживаться: открыты кафе, магазины, рынки. Также начинают восстанавливать работу промышленные предприятия, автомастерские.
Ранее врио Херсонской области Владимир Сальдо заявил о провале всех попыток контрнаступления ВСУ в регионе. Он призвал людей не верить заявлениям украинской стороны, которая намерена "зайти в Херсон".
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine