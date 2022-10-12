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12 октября, 11:10

Путин заявил, что киевский режим организует политические убийства и этнические чистки

Нынешние власти Украины организуют расправы над мирными жителями, политические убийства и этнические чистки. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Режим в Киеве давно использует террористические методы: организует политические убийства, этнические чистки, расправы над мирными жителями", — сказал российский лидер, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя".

Он отметил, что пособники Киева сами выкладывают в общий доступ доказательства преступлений, а потом осознают, что совершили ошибку, "и тут же стирают".

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Ранее Лайф рассказывал, что в Кремле предложили Западу привлечь к ответственности Киев, а не Россию. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что украинская власть постоянно совершает преступления.

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ТАСС / Терещенко Михаил

Александр Юнашев

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