Взрыв у рынка в Мелитополе сняла камера видеонаблюдения

Рядом с местом подрыва проезжал автомобиль, однако, судя по видео, его не задело. Изначально сообщалось, что обошлось без пострадавших, однако, как пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, один человек получил тяжёлое ранение. Пострадавший нелегально менял валюту, и ему была назначена встреча у палатки сотовой связи у входа на рынок.