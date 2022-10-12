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12 октября, 11:15

Взрыв у рынка в Мелитополе сняла камера видеонаблюдения

Телеканал "Звезда" показал момент взрыва самодельной бомбы у рынка в Мелитополе

Момент взрыва на Рижском рынке в Мелитополе попал в объектив камеры видеонаблюдения. Кадры показывает телеканал "Звезда".

Рядом с местом подрыва проезжал автомобиль, однако, судя по видео, его не задело. Изначально сообщалось, что обошлось без пострадавших, однако, как пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, один человек получил тяжёлое ранение. Пострадавший нелегально менял валюту, и ему была назначена встреча у палатки сотовой связи у входа на рынок.

Момент взрыва на рынке в Мелитополе. Видео © Телеканал "Звезда"

Фугас подорвали на оживлённой трассе близ Мелитополя

Фугас подорвали на оживлённой трассе близ Мелитополя

Ранее о взрыве рассказали в мэрии города, он прогремел на ул. 50 лет Победы в 06:20, незадолго до открытия рынка. Самодельное взрывное устройство было снабжено поражающими элементами.

Обложка ©

Телеканал "Звезда"

Артур Лапсаков
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