Взрыв у рынка в Мелитополе сняла камера видеонаблюдения
Телеканал "Звезда" показал момент взрыва самодельной бомбы у рынка в Мелитополе
Момент взрыва на Рижском рынке в Мелитополе попал в объектив камеры видеонаблюдения. Кадры показывает телеканал "Звезда".
Рядом с местом подрыва проезжал автомобиль, однако, судя по видео, его не задело. Изначально сообщалось, что обошлось без пострадавших, однако, как пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, один человек получил тяжёлое ранение. Пострадавший нелегально менял валюту, и ему была назначена встреча у палатки сотовой связи у входа на рынок.
Момент взрыва на рынке в Мелитополе. Видео © Телеканал "Звезда"
Ранее о взрыве рассказали в мэрии города, он прогремел на ул. 50 лет Победы в 06:20, незадолго до открытия рынка. Самодельное взрывное устройство было снабжено поражающими элементами.