Путин предложил мёрзнущей без газа Европе "просто открыть кран"
Путин заявил о готовности России поставлять Европе больше газа
Россия готова поставлять Европе дополнительные объёмы газа в осенне-зимний период по уцелевшей ветке газопровода "Северный поток -2". Об этом заявил в среду президент Владимир Путин, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя".
Путин заявил о готовности России поставлять Европе больше газа. Видео © LIFE
Глава государства напомнил, что российских специалистов не допускают к обследованию взорванного газопровода, и в каком именно состоянии находится предположительно уцелевшая ветка, доподлинно неизвестно. Тем не менее, давление внутри сохраняется, что может свидетельствовать о полностью исправной инфраструктуре.
"Если мы с европейцами прийдём к общему решению поставлять газ по уцелевшей ветке, а там одна ветка, судя по всему уцелела, Россия к началу этих поставок готова. Мяч, как говорится, на стороне Евросоюза. Хотят — пусть просто откроют кран и всё", — сказал Владимир Путин.
Ранее президент России, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя", назвал взрывы на "Северных потоках" актом международного терроризма, целью которого является подрыв энергобезопасности континента.
LIFE