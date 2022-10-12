Путин предложил мёрзнущей без газа Европе "просто открыть кран"

Россия готова поставлять Европе дополнительные объёмы газа в осенне-зимний период по уцелевшей ветке газопровода "Северный поток -2". Об этом заявил в среду президент Владимир Путин, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя".

Путин заявил о готовности России поставлять Европе больше газа. Видео © LIFE

Глава государства напомнил, что российских специалистов не допускают к обследованию взорванного газопровода, и в каком именно состоянии находится предположительно уцелевшая ветка, доподлинно неизвестно. Тем не менее, давление внутри сохраняется, что может свидетельствовать о полностью исправной инфраструктуре.

"Если мы с европейцами прийдём к общему решению поставлять газ по уцелевшей ветке, а там одна ветка, судя по всему уцелела, Россия к началу этих поставок готова. Мяч, как говорится, на стороне Евросоюза. Хотят — пусть просто откроют кран и всё", — сказал Владимир Путин.