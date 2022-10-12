Путин: РФ не виновата, что Европа запасается на зиму дровами, как в Средневековье

Руководители европейских стран пытаются свалить на Россию свои ошибки, однако Москва не виновата, что европейцы практически вернулись в Средневековье, столкнувшись с необходимостью запасаться на зиму дровами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума "Российская энергетическая неделя".

"Страдают рядовые европейцы. За год их счета за электроэнергию и газ выросли более чем в три раза. Население, как в Средневековье, стало запасаться дровами на зиму. Россия здесь причём? И свои собственные ошибки постоянно пытаются на кого-то свалить, в данном случае на Россию. Сами виноваты, хочу еще раз подчеркнуть", — сказал российский лидер.