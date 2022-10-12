Путин: РФ не виновата, что Европа запасается на зиму дровами, как в Средневековье
Руководители европейских стран пытаются свалить на Россию свои ошибки, однако Москва не виновата, что европейцы практически вернулись в Средневековье, столкнувшись с необходимостью запасаться на зиму дровами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума "Российская энергетическая неделя".
"Страдают рядовые европейцы. За год их счета за электроэнергию и газ выросли более чем в три раза. Население, как в Средневековье, стало запасаться дровами на зиму. Россия здесь причём? И свои собственные ошибки постоянно пытаются на кого-то свалить, в данном случае на Россию. Сами виноваты, хочу еще раз подчеркнуть", — сказал российский лидер.
Ранее Лайф рассказывал, что французы из-за высоких тарифов на природный газ решились на отчаянный шаг. Некоторые жилищные товарищества поднимают вопрос об отказе от централизованного отопления домов. А британцы решили не включать отопление до последнего, чтобы избежать долгов. Однако при этом им приходится жертвовать своим здоровьем. А в Германии цены на дрова за год выросли почти вдвое.
LIFE