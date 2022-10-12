Швейцария по аналогии с ЕС расширила список антироссийских санкций

Швейцария расширила список антироссийских санкций, включив в него 30 физических лиц и семь организаций. Об этом сообщило в среду швейцарское правительство. Ограничения вызваны недавним референдумом в ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсоне и последующим включением четырёх новых регионов в состав Российской Федерации.

"Дополнительно 30 физических лиц подпадают под финансовые ограничения и санкции, касающиеся поездок, и семь новых организаций — под финансовые санкции", — информирует пресс-служба Федерального совета Швейцарии.

В Берне отметили, что теперь их санкционный список "идентичен списку Европейского союза".