Швейцария по аналогии с ЕС расширила список антироссийских санкций
Швейцария расширила список антироссийских санкций, включив в него 30 физических лиц и семь организаций. Об этом сообщило в среду швейцарское правительство. Ограничения вызваны недавним референдумом в ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсоне и последующим включением четырёх новых регионов в состав Российской Федерации.
"Дополнительно 30 физических лиц подпадают под финансовые ограничения и санкции, касающиеся поездок, и семь новых организаций — под финансовые санкции", — информирует пресс-служба Федерального совета Швейцарии.
В Берне отметили, что теперь их санкционный список "идентичен списку Европейского союза".
Ранее Лайф писал, что Евросоюз ускорил обсуждение нового пакета антироссийских санкций после ракетных ударов по Украине. Однако на уточняющий вопрос о том, рассматривается ли введение потолка цен на российский газ, неназванный дипломат ответил отрицательно: "Нет, его пока не обсуждали".
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