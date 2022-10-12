"Мы это проходили": Путин рассказал, как Европа будет решать проблему высоких цен на энергоресурсы

Европа, столкнувшись с проблемой высоких цен на энергоресурсы, просто начнёт печатать деньги, так уже происходило при повышении стоимости других товаров. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Понятно, как будет решаться эта проблема с ценами, если они будут высокими. Мы это проходили по отношению к другим товарным группам. Просто печатают деньги, вот и всё", — сказал он, выступая на Российской энергетической неделе.