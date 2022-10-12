"Мы это проходили": Путин рассказал, как Европа будет решать проблему высоких цен на энергоресурсы
Путин заявил, что Европа просто начнёт печатать деньги из-за высоких цен на энергоресурсы
Европа, столкнувшись с проблемой высоких цен на энергоресурсы, просто начнёт печатать деньги, так уже происходило при повышении стоимости других товаров. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Понятно, как будет решаться эта проблема с ценами, если они будут высокими. Мы это проходили по отношению к другим товарным группам. Просто печатают деньги, вот и всё", — сказал он, выступая на Российской энергетической неделе.
Ранее Лайф рассказывал, что французы из-за высоких тарифов на природный газ решились на отчаянный шаг. Некоторые жилищные товарищества поднимают вопрос об отказе от централизованного отопления домов. А британцы решили не включать отопление до последнего, чтобы избежать долгов. Однако при этом им приходится жертвовать своим здоровьем. А в Германии цены на дрова за год выросли почти вдвое.
ТАСС / Михаил Терещенко