Минфин Грузии: Подорвавшийся на Крымском мосту грузовик не проходил таможню

Заместитель министра финансов Грузии Георгий Какауридзе заявил, что подорвавшийся на Крымском мосту грузовик не пересекал таможню республики. Он отметил, что грузинские власти инициируют собственное расследование и найдут "ответственных лиц", если кто-то сможет доказать, что фура действительно пересекала границу страны.

"Ни грузовик, ни какой-либо ещё вагон, начинённый тротилом или иным взрывчатым веществом, не пересекал таможенную границу Грузии", — сказал Какауридзе в ходе брифинга.