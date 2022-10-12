Минфин Грузии: Подорвавшийся на Крымском мосту грузовик не проходил таможню
Заместитель министра финансов Грузии Георгий Какауридзе заявил, что подорвавшийся на Крымском мосту грузовик не пересекал таможню республики. Он отметил, что грузинские власти инициируют собственное расследование и найдут "ответственных лиц", если кто-то сможет доказать, что фура действительно пересекала границу страны.
"Ни грузовик, ни какой-либо ещё вагон, начинённый тротилом или иным взрывчатым веществом, не пересекал таможенную границу Грузии", — сказал Какауридзе в ходе брифинга.
Ранее Лайф сообщал, что ФСБ восстановила маршрут груза, подорвавшегося на Крымском мосту. Так, взрывное устройство, закамуфлированное в рулоны со строительной полиэтиленовой плёнкой, в начале августа было отправлено из морского порта Одессы в болгарский город Русе, откуда направилось в Грузию и далее — в Армению.
Напомним, в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено два пролёта дорожного полотна. Российский лидер Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. Изначально Следственный комитет РФ сообщил, что погибло три человека, но позже стало известно о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга, ещё одна жертва теракта — религиовед, уроженец Симферополя, а четвёртый погибший — арбитражный судья из Москвы.
Telegram / ЧП Крым