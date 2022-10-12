Аналитик рассказал, какие сферы труда больше всего интересуют россиян

Сейчас на российском рынке труда есть большое число вакансий, компании активно нанимают сотрудников на все направления. Об этом в беседе с RT заявил президент Superjob Алексей Захаров. Кроме того, эксперт предположил, как будет развиваться ситуация до конца текущего года.

"Этой зимой можно и нужно идти работать во все отрасли. Россия — это огромный рынок труда, и во всех отраслях он остаётся ресурсонедостаточным. Некорректно говорить, что какие-то специалисты особенно востребованы. Мы не можем жить без программистов и врачей ровно настолько же, насколько без учителей и технологов общественного питания", — подчеркнул Захаров.

Он добавил, что сейчас россиян больше всего интересуют сферы мобильных приложений, блокчейна и криптовалют, однако трудно сказать, что будет популярно через десять лет. Поэтому специалист призвал взрослых отправлять детей учиться тому, что им нравится. Ребёнок всё равно "будет опережать" тех, кто выбрал ту же самую область, но она им безразлична.