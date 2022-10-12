Путин: За взрывами на "Северных потоках" стоит тот, кто хочет разорвать связь России и ЕС
Тот, кто стремится ослабить Евросоюз и окончательно разорвать его связи с Россией, стоит за диверсией на "Северных потоках". Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".
"Кто стоит за диверсией на "Северных потоках"? Очевидно, тот, кто стремится окончательно разорвать связи России и Евросоюза, окончательно подорвать и добить политическую субъектность Европы, ослабить её промышленный потенциал, прибрать к рукам рынок", — отметил глава государства.
Он также добавил, что на протяжении последних десятилетий благополучие Европы основывалось на сотрудничестве с Россией. По его словам, благоприятное влияние такого взаимодействия признают европейские чиновники высшего уровня.
Ранее Владимир Путин заявил, что руководители европейских стран пытаются свалить на Россию свои ошибки, однако Москва не виновата, что европейцы практически вернулись в Средневековье, столкнувшись с необходимостью запасаться на зиму дровами.
Официальный сайт президента РФ