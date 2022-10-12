Путин: За взрывами на "Северных потоках" стоит тот, кто хочет разорвать связь России и ЕС

Тот, кто стремится ослабить Евросоюз и окончательно разорвать его связи с Россией, стоит за диверсией на "Северных потоках". Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".

"Кто стоит за диверсией на "Северных потоках"? Очевидно, тот, кто стремится окончательно разорвать связи России и Евросоюза, окончательно подорвать и добить политическую субъектность Европы, ослабить её промышленный потенциал, прибрать к рукам рынок", — отметил глава государства.

Он также добавил, что на протяжении последних десятилетий благополучие Европы основывалось на сотрудничестве с Россией. По его словам, благоприятное влияние такого взаимодействия признают европейские чиновники высшего уровня.