Жуткое ДТП с легковушкой и КамАЗом в Подмосковье унесло жизни четырёх подростков

Жуткая авария унесла жизни четырёх человек в Московской области. В Дмитрове столкнулись Peugeot и КамАЗ, после чего иномарка загорелась. По данным Лайфа, все четверо — несовершеннолетние.

В Подмосковье в ДТП с иномаркой и грузовиком погибло четыре человека. Видео © LIFE

Авария произошла сегодня в 3:30 на первом километре автодороги Москва – Дмитров – Дубна. На опубликованных кадрах видно, что иномарка буквально влетела под грузовик и от неё практически ничего не осталось: части машины разбросаны по всей дороге.

"Водитель, управляя автомашиной Peugeot, совершает попутное столкновение с грузовой автомашиной КамАЗ, после чего происходит возгорание автомашины иностранного производства. В результате ДТП, предварительно, четыре человека погибли", — сказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.