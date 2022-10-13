Жуткое ДТП с легковушкой и КамАЗом в Подмосковье унесло жизни четырёх подростков
Четыре человека погибли в результате ДТП с грузовиком в Дмитрове
Кадры с места ДТП. Обложка © t.me / Это Дмитров, детка
Жуткая авария унесла жизни четырёх человек в Московской области. В Дмитрове столкнулись Peugeot и КамАЗ, после чего иномарка загорелась. По данным Лайфа, все четверо — несовершеннолетние.
В Подмосковье в ДТП с иномаркой и грузовиком погибло четыре человека. Видео © LIFE
Авария произошла сегодня в 3:30 на первом километре автодороги Москва – Дмитров – Дубна. На опубликованных кадрах видно, что иномарка буквально влетела под грузовик и от неё практически ничего не осталось: части машины разбросаны по всей дороге.
"Водитель, управляя автомашиной Peugeot, совершает попутное столкновение с грузовой автомашиной КамАЗ, после чего происходит возгорание автомашины иностранного производства. В результате ДТП, предварительно, четыре человека погибли", — сказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Ранее Лайф рассказывал, что в Екатеринбурге выбежавший ночью на дорогу енот спровоцировал серьёзное ДТП, водитель не заметил животное и наехал на него, после чего авто врезалось в дерево. Пострадавшего 26-летнего водителя пришлось извлекать с помощью спасателей. Мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии с черепно-мозговой травмой и переломом шейного отдела позвоночника.