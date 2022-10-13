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13 октября, 07:43

Жуткое ДТП с легковушкой и КамАЗом в Подмосковье унесло жизни четырёх подростков

Четыре человека погибли в результате ДТП с грузовиком в Дмитрове

<p>Кадры с места ДТП. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/dmitrov_detka/1773" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Это Дмитров, детка</a></p>

Кадры с места ДТП. Обложка © t.me / Это Дмитров, детка

Жуткая авария унесла жизни четырёх человек в Московской области. В Дмитрове столкнулись Peugeot и КамАЗ, после чего иномарка загорелась. По данным Лайфа, все четверо — несовершеннолетние.

В Подмосковье в ДТП с иномаркой и грузовиком погибло четыре человека. Видео © LIFE

Авария произошла сегодня в 3:30 на первом километре автодороги Москва – Дмитров – Дубна. На опубликованных кадрах видно, что иномарка буквально влетела под грузовик и от неё практически ничего не осталось: части машины разбросаны по всей дороге.

"Водитель, управляя автомашиной Peugeot, совершает попутное столкновение с грузовой автомашиной КамАЗ, после чего происходит возгорание автомашины иностранного производства. В результате ДТП, предварительно, четыре человека погибли", — сказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Четыре человека погибли в жуткой аварии с грузовиком и легковушками под Омском

Четыре человека погибли в жуткой аварии с грузовиком и легковушками под Омском

Ранее Лайф рассказывал, что в Екатеринбурге выбежавший ночью на дорогу енот спровоцировал серьёзное ДТП, водитель не заметил животное и наехал на него, после чего авто врезалось в дерево. Пострадавшего 26-летнего водителя пришлось извлекать с помощью спасателей. Мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии с черепно-мозговой травмой и переломом шейного отдела позвоночника.

Оксана Попова

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