Эрдоган: Турция стремится помочь достичь перемирия на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара стремится к скорейшему достижению перемирия на Украине. Об этом он напомнил в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
Эрдоган подчеркнул, что Турция уже поспособствовала достижению соглашения по вывозу зерна из украинских портов и обмена военнопленными между Украиной и Россией.
"Наша цель — сохранить достигнутый темп, несмотря на трудности на местах, и как можно скорее, добившись перемирия, остановить кровопролитие", — сказал турецкий лидер.
Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин прибыл в Астану. Там глава государства примет участие сразу в трёх многосторонних саммитах. Первый проходит сегодня — встреча в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Запланированы у Путина и двусторонние переговоры. Лайф рассказывал, что он может встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Киргизии Садыром Жапаровым.
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