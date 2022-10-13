Эрдоган: Турция стремится помочь достичь перемирия на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара стремится к скорейшему достижению перемирия на Украине. Об этом он напомнил в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

Эрдоган подчеркнул, что Турция уже поспособствовала достижению соглашения по вывозу зерна из украинских портов и обмена военнопленными между Украиной и Россией.

"Наша цель — сохранить достигнутый темп, несмотря на трудности на местах, и как можно скорее, добившись перемирия, остановить кровопролитие", — сказал турецкий лидер.