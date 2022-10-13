СВМДА преобразуется в международную организацию
Участники саммита СВМДА приняли заявление о трансформации форума в международную организацию
Участники саммита СВМДА приняли заявление о трансформации форума в международную организацию. Обложка © Пресс-служба президента Республики Казахстан
Участники саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) приняли заявление о трансформации форума в международную организацию. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Астанинское заявление о трансформации СВМДА считается принятым", — сообщил он в ходе саммита.
Стоит заметить, что Казахстан председательствует в СВМДА с 2020 года. Как узнал ТАСС, речь идёт именно о смене статуса форума и преобразовании его в международную организацию.
Сегодня президент страны Владимир Путин прибыл в Астану. Там глава государства примет участие сразу в трёх многосторонних саммитах. Первый проходит сегодня — встреча в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Запланированы у Путина и двусторонние переговоры. Лайф рассказывал, что он может встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Киргизии Садыром Жапаровым.