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13 октября, 07:17

СВМДА преобразуется в международную организацию

Участники саммита СВМДА приняли заявление о трансформации форума в международную организацию

<p>Участники саммита СВМДА приняли заявление о трансформации форума в международную организацию. Обложка ©<a href="http://president.kz/assets/media/dsc-7030-2.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Пресс-служба президента Республики Казахстан</a></p>

Участники саммита СВМДА приняли заявление о трансформации форума в международную организацию. Обложка © Пресс-служба президента Республики Казахстан

Участники саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) приняли заявление о трансформации форума в международную организацию. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Астанинское заявление о трансформации СВМДА считается принятым", — сообщил он в ходе саммита.

Стоит заметить, что Казахстан председательствует в СВМДА с 2020 года. Как узнал ТАСС, речь идёт именно о смене статуса форума и преобразовании его в международную организацию.

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Оксана Попова

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