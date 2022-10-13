ЗАЭС начала переход на российскую систему хранения отработавшего топлива

"Процесс перехода на российскую систему <…> , по сути, уже запущен. <...> Эта история подразумевает целый ряд моментов, начиная с документов, регламентов и так далее. Понятно, что будет свой переходный период по каждой составляющей", — приводит его слова ТАСС.

Карчаа также отметил, что "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" уже приступила к работе и функционирует в плановом режиме. По его словам на время погружения в процесс идёт анализ всех процессов и выработка конкретных решений, в том числе по вопросам хранения всех ядерных материалов.