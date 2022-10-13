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13 октября, 07:10

ЗАЭС начала переход на российскую систему хранения отработавшего топлива

Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа сообщил о начале перехода Запорожской атомной электростанции на российскую систему хранения отработавшего топлива.

"Процесс перехода на российскую систему <…>, по сути, уже запущен. <...> Эта история подразумевает целый ряд моментов, начиная с документов, регламентов и так далее. Понятно, что будет свой переходный период по каждой составляющей", — приводит его слова ТАСС.

Карчаа также отметил, что "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" уже приступила к работе и функционирует в плановом режиме. По его словам на время погружения в процесс идёт анализ всех процессов и выработка конкретных решений, в том числе по вопросам хранения всех ядерных материалов.

Запорожская АЭС подключена к российской энергосистеме

Запорожская АЭС подключена к российской энергосистеме

Ранее Лайф сообщал о том, что президент России Владимир Путин дал поручение принять в федеральную собственность объекты Запорожской атомной электростанции. Недавно бывший гендиректор ЗАЭС Игорь Мурашов признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Также был назначен глава российской компании по управлению Запорожской АЭС. Её возглавил Олег Романенко, который занимал пост главного инженера Балаковской АЭС.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Николь Вербер

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