ЗАЭС начала переход на российскую систему хранения отработавшего топлива
Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа сообщил о начале перехода Запорожской атомной электростанции на российскую систему хранения отработавшего топлива.
"Процесс перехода на российскую систему <…>, по сути, уже запущен. <...> Эта история подразумевает целый ряд моментов, начиная с документов, регламентов и так далее. Понятно, что будет свой переходный период по каждой составляющей", — приводит его слова ТАСС.
Карчаа также отметил, что "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" уже приступила к работе и функционирует в плановом режиме. По его словам на время погружения в процесс идёт анализ всех процессов и выработка конкретных решений, в том числе по вопросам хранения всех ядерных материалов.
Ранее Лайф сообщал о том, что президент России Владимир Путин дал поручение принять в федеральную собственность объекты Запорожской атомной электростанции. Недавно бывший гендиректор ЗАЭС Игорь Мурашов признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Также был назначен глава российской компании по управлению Запорожской АЭС. Её возглавил Олег Романенко, который занимал пост главного инженера Балаковской АЭС.
ТАСС / Сергей Мальгавко