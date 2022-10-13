Макрон пригрозил Лукашенко проблемами в случае его участия в конфликте на Украине

Дальнейшее вовлечение Белоруссии в украинский конфликт создало бы новые риски, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу France 2. По его мнению, активное участие создаст проблемы для белорусского лидера Александра Лукашенко.

"Я считаю, что дальнейшее вовлечение Белоруссии в конфликт создало бы риски. Белоруссия с самого начала конфликта позволила России сосредоточить солдат и развернуть наступление в конце февраля с севера. И Киев был тогда почти взят", — сказал он.

Макрон напомнил о санкциях Евросоюза в отношении Белоруссии, которые были введены после того, как страна позволила разместить на своей территории российских военных "для переброски на Украину". Президент Франции считает, что "сосредоточение войск наблюдается вновь", поэтому "надо быть очень бдительными".