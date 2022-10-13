В Херсоне заявили об уменьшении числа обстрелов со стороны ВСУ

"Жизнь в Херсонской области потихоньку налаживается. Город Херсон живёт своей мирной жизнью. Количество обстрелов города заметно уменьшилось", — сказал он в видеообращении.

Ранее также стало известно, что ВСУ больше не хотят прорвать линию обороны в Херсонской области. Тем временем, по словам замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова, жизнь в Херсоне продолжает налаживаться: открыты кафе, магазины, рынки. Также начинают восстанавливать работу промышленные предприятия, автомастерские.