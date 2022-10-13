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13 октября, 06:36

В Херсоне заявили об уменьшении числа обстрелов со стороны ВСУ

Стремоусов заявил, что число обстрелов Херсона со стороны ВСУ значительно уменьшилось

Число обстрелов Херсона со стороны украинских военных значительно уменьшилось, в городе спокойная обстановка. Соответствующее заявление сделал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Жизнь в Херсонской области потихоньку налаживается. Город Херсон живёт своей мирной жизнью. Количество обстрелов города заметно уменьшилось", — сказал он в видеообращении.

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Ранее также стало известно, что ВСУ больше не хотят прорвать линию обороны в Херсонской области. Тем временем, по словам замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова, жизнь в Херсоне продолжает налаживаться: открыты кафе, магазины, рынки. Также начинают восстанавливать работу промышленные предприятия, автомастерские.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Оксана Попова

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