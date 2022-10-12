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Регион
Опубликовано 12 октября 2022, 12:34

Российские войска уничтожили свыше 90 бойцов ВСУ в ходе отражения атаки под Херсоном

Российские военные уничтожили более 90 украинских бойцов в ходе отражения атаки ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Андреевском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение выдвигавшимся подразделениям ВСУ для атаки в направлении населённых пунктов Костромка и Ищенка Херсонской области", — сказал он в ходе брифинга.

В результате, по словам генерал-лейтенанта, было уничтожено свыше 90 украинских военных, а также два танка, три бронеавтомобиля и пять пикапов противника.

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Ранее стало известно, что ВС РФ отразили все атаки ВСУ на Криворожском направлении, в результате было ликвидировано более 70 украинских военных. По данным Минобороны РФ, также были уничтожены один танк, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля противника.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова
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