Российские войска уничтожили свыше 90 бойцов ВСУ в ходе отражения атаки под Херсоном

Российские военные уничтожили более 90 украинских бойцов в ходе отражения атаки ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Андреевском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение выдвигавшимся подразделениям ВСУ для атаки в направлении населённых пунктов Костромка и Ищенка Херсонской области", — сказал он в ходе брифинга.

В результате, по словам генерал-лейтенанта, было уничтожено свыше 90 украинских военных, а также два танка, три бронеавтомобиля и пять пикапов противника.