ВСУ потеряли свыше 100 бойцов при провальных атаках на Купянском направлении

Военные РФ отразили попытки наступления ВСУ на Купянском направлении, ликвидировано более 100 бойцов противника. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что украинские военные предпринимали безуспешные попытки наступления силами до трёх рот в направлениях населённых пунктов Табаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка ЛНР.