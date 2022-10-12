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Регион
Опубликовано 12 октября 2022, 12:33
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ВСУ потеряли свыше 100 бойцов при провальных атаках на Купянском направлении

Военные РФ отразили попытки наступления ВСУ на Купянском направлении, ликвидировано более 100 бойцов противника. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что украинские военные предпринимали безуспешные попытки наступления силами до трёх рот в направлениях населённых пунктов Табаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка ЛНР.

ВС России отразили попытку украинской атаки на Запорожском направлении
ВС России отразили попытку украинской атаки на Запорожском направлении

Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ отразили все атаки ВСУ на Криворожском направлении, уничтожено более 70 украинских военных. Кроме того, ликвидирован один танк, 16 боевых бронированных машин и четыре автомобиля.

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ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov

Варвара Романова
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