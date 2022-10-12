ВС России отразили попытку украинской атаки на Запорожском направлении
Вооружённые силы России отразили попытку атаки ВСУ на Запорожском направлении, уничтожены семь украинских военнослужащих. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Запорожском направлении в районе населённого пункта Новодаровка российскими подразделениями отражена попытка атаки ВСУ силами до взвода при поддержке бронетехники", — сказал он в ходе брифинга.
По его словам, уничтожено семь человек личного состава и один бронеавтомобиль.
Ранее в Кремле заявили, что актуальность денацификации и демилитаризации Украины повышается. По словам Дмитрия Пескова, цели специальной военной операции, поставленные в феврале, остаются прежними.
Telegram-канал Минобороны РФ