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12 октября, 12:26

ВС России отразили попытку украинской атаки на Запорожском направлении

Вооружённые силы России отразили попытку атаки ВСУ на Запорожском направлении, уничтожены семь украинских военнослужащих. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Запорожском направлении в районе населённого пункта Новодаровка российскими подразделениями отражена попытка атаки ВСУ силами до взвода при поддержке бронетехники", — сказал он в ходе брифинга.

По его словам, уничтожено семь человек личного состава и один бронеавтомобиль.

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Ранее в Кремле заявили, что актуальность денацификации и демилитаризации Украины повышается. По словам Дмитрия Пескова, цели специальной военной операции, поставленные в феврале, остаются прежними.

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Артур Лапсаков

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