ВС России отразили попытку украинской атаки на Запорожском направлении

Вооружённые силы России отразили попытку атаки ВСУ на Запорожском направлении, уничтожены семь украинских военнослужащих. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Запорожском направлении в районе населённого пункта Новодаровка российскими подразделениями отражена попытка атаки ВСУ силами до взвода при поддержке бронетехники", — сказал он в ходе брифинга.

По его словам, уничтожено семь человек личного состава и один бронеавтомобиль.