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12 октября, 12:16

ВС РФ выбили украинские войска из Кисловки на Купянском направлении

Вооружённые силы РФ выбили украинские подразделения с окраин Кисловки на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, подразделения ВСУ пытались взять Кисловку в Харьковской области, населённый пункт атаковали три ротные тактические группы и иностранные наёмники одновременно с трёх направлений.

"Противнику удалось вклиниться в оборону и выйти к западной окраине населённого пункта. Активными действиями наших войск и сосредоточенным огнём российской артиллерии украинские подразделения были выбиты с окраин Кисловки, рассеяны и отброшены на исходные позиции. Положение российских подразделений по переднему краю полностью восстановлено", — отметил Конашенков.

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Ранее Лайф писал, что власти Херсонской области заявили о провале всех попыток контрнаступления ВСУ в регионе. Там напомнили о Чернобаевке, которой, по разговорам, уже не должно быть, однако сейчас там ремонтируют дороги, живут люди. Людей призвали не верить заявлениям украинской стороны, которая намерена "зайти в Херсон".

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ТАСС / AP / Leo Correa

Александра Вишнякова

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