ВС РФ выбили украинские войска из Кисловки на Купянском направлении

Вооружённые силы РФ выбили украинские подразделения с окраин Кисловки на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, подразделения ВСУ пытались взять Кисловку в Харьковской области, населённый пункт атаковали три ротные тактические группы и иностранные наёмники одновременно с трёх направлений.

"Противнику удалось вклиниться в оборону и выйти к западной окраине населённого пункта. Активными действиями наших войск и сосредоточенным огнём российской артиллерии украинские подразделения были выбиты с окраин Кисловки, рассеяны и отброшены на исходные позиции. Положение российских подразделений по переднему краю полностью восстановлено", — отметил Конашенков.