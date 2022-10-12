ВС РФ выбили украинские войска из Кисловки на Купянском направлении
Вооружённые силы РФ выбили украинские подразделения с окраин Кисловки на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, подразделения ВСУ пытались взять Кисловку в Харьковской области, населённый пункт атаковали три ротные тактические группы и иностранные наёмники одновременно с трёх направлений.
"Противнику удалось вклиниться в оборону и выйти к западной окраине населённого пункта. Активными действиями наших войск и сосредоточенным огнём российской артиллерии украинские подразделения были выбиты с окраин Кисловки, рассеяны и отброшены на исходные позиции. Положение российских подразделений по переднему краю полностью восстановлено", — отметил Конашенков.
Ранее Лайф писал, что власти Херсонской области заявили о провале всех попыток контрнаступления ВСУ в регионе. Там напомнили о Чернобаевке, которой, по разговорам, уже не должно быть, однако сейчас там ремонтируют дороги, живут люди. Людей призвали не верить заявлениям украинской стороны, которая намерена "зайти в Херсон".
ТАСС / AP / Leo Correa