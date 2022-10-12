Система для розыска угнанных авто "Паутина" заработала почти по всей России

В России запущена система "Паутина" для розыска угнанных машин и профилактики нарушений ПДД. При этом, как заявил заместитель начальника ГУОБДД МВД России Ленар Габдурахманов, пока она не работает в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

"Система "Паутина" работает во всех субъектах Российской Федерации. 30 сентября введён в эксплуатацию заключительный субъект", — сказал он в кулуарах Х Международной специализированной выставки "Дорога-2022" в Казани, его слова приводит ТАСС.

Габдурахманов уточнил, что пока "Паутина" не работает в недавно вошедших в состав России регионах.