Система для розыска угнанных авто "Паутина" заработала почти по всей России
В России запущена система "Паутина" для розыска угнанных машин и профилактики нарушений ПДД. При этом, как заявил заместитель начальника ГУОБДД МВД России Ленар Габдурахманов, пока она не работает в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
"Система "Паутина" работает во всех субъектах Российской Федерации. 30 сентября введён в эксплуатацию заключительный субъект", — сказал он в кулуарах Х Международной специализированной выставки "Дорога-2022" в Казани, его слова приводит ТАСС.
Габдурахманов уточнил, что пока "Паутина" не работает в недавно вошедших в состав России регионах.
Ранее Лайф рассказывал, что в России появится синяя разметка на дорогах. Изменение в ПДД, внесённое Правительством РФ, будет введено с 1 марта следующего года, указал автоэксперт Александр Шумский.
АГН "Москва" / Александр Авилов