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12 октября, 11:56

Путин анонсировал начало строительства газопровода "Сила Сибири – 2" в ближайшее время

В ближайшее время Россия начнёт строительство газопровода "Сила Сибири – 2" и его монгольского участка "Союз – Восток". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Как он заметил на форуме "Российская энергетическая неделя", страна намерена расширять географию поставок энергоресурсов.

"Уже в ближайшее время определим для этого ключевые объекты инфраструктуры, начнём их строительство, включая такие перспективные проекты, как "Сила Сибири – 2" и его монгольский участок "Союз – Восток", — сказал глава государства.

Путин: Россия не станет поставлять энергоресурсы в страны, ограничившие цены на них

Путин: Россия не станет поставлять энергоресурсы в страны, ограничившие цены на них

Ранее Путин заявил об отсутствии гарантий, что Запад не введёт потолок цен в других секторах экономики. Глава государства назвал идею введения такого потолка авантюрой, способной разрушить глобальную рыночную экономику и создать угрозу для благополучия миллиардов людей.

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ПАО "Газпром"

Артур Лапсаков

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