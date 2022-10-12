Путин анонсировал начало строительства газопровода "Сила Сибири – 2" в ближайшее время

В ближайшее время Россия начнёт строительство газопровода "Сила Сибири – 2" и его монгольского участка "Союз – Восток". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Как он заметил на форуме "Российская энергетическая неделя", страна намерена расширять географию поставок энергоресурсов.

"Уже в ближайшее время определим для этого ключевые объекты инфраструктуры, начнём их строительство, включая такие перспективные проекты, как "Сила Сибири – 2" и его монгольский участок "Союз – Восток", — сказал глава государства.