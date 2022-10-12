Путин "с помощью помидоров" объяснил, как создаётся дефицит энергоресурсов

"Если вы хотите создать дефицит, например помидоров, то нужно просто принять закон, по которому розничные торговцы не могут продавать помидоры более чем за два цента за фунт. Вы тут же получите дефицит помидоров. То же самое с нефтью или газом", — сказал российский лидер.