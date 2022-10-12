Путин "с помощью помидоров" объяснил, как создаётся дефицит энергоресурсов
Путин процитировал Милтона Фридмана, говоря о потолке цен на энергоносители РФ
Президент России Владимир Путин, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя", привёл цитату американского экономиста, лауреата Нобелевской премии Милтона Фридмана о том, что ограничения приводят к дефициту. Таким образом глава государства прокомментировал планы Запада ввести потолок цен на российские энергоносители.
"Если вы хотите создать дефицит, например помидоров, то нужно просто принять закон, по которому розничные торговцы не могут продавать помидоры более чем за два цента за фунт. Вы тут же получите дефицит помидоров. То же самое с нефтью или газом", — сказал российский лидер.
Казалось бы, это "прописные истины", но лидеры некоторых стран Запада продолжают упорно отмахиваться от очевидных соображений, добавил президент.
Ранее Евросоюз ускорил обсуждение нового пакета антироссийских санкций после ударов по Украине 10 октября. Однако введение потолка цен на российский газ не обсуждалось.
LIFE