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12 октября, 11:43

Путин: Россия не станет поставлять энергоресурсы в страны, ограничившие цены на них

Россия не будет поставлять энергоресурсы в страны, которые ограничили цены на них, чтобы оплачивать чужое благополучие за свой счёт. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что введение потолка цен на такие товары из РФ — "шулерские уловки" и "беспардонный шантаж".

"Скажу одно: Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, за свой счёт оплачивать чужое благополучие. Мы не станем поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них. Тем, кто вместо делового партнёрства и рыночных механизмов предпочитает шулерские уловки и беспардонный шантаж, а мы в такой парадигме, политической сфере живём десятилетиями — мы не будем действовать себе в ущерб", — сказал лидер РФ на форуме "Российская энергетическая неделя".

Путин отметил, что у так называемых неолиберальных идеологов Запада уже есть опыт разрушения традиционных ценностей, а теперь они взялись за свободу предпринимательства и частной инициативы. При этом Россия всегда выполняет свои обязательства, что отличает её от западных стран, которые "цинично отказались выполнять заключённые ранее контракты в финансовой, технологической сфере, в поставке и обслуживании оборудования", подчеркнул президент.

Путин: РФ готова покупать товары из стран Европы, но они сами их не продают

Путин: РФ готова покупать товары из стран Европы, но они сами их не продают

Как сообщал Лайф, Путин заявил, что РФ не виновата, что Европа запасается на зиму дровами, как в Средневековье. Он отметил, что европейские страны постоянно пытаются свалить на кого-то свои ошибки.

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LIFE

Варвара Романова

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