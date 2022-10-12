"Как говорят — highly likely": Путин обозначил, кто стоит за диверсиями на "Северных потоках"
Путин: США теперь могут поставлять энергоресурсы по высоким ценам — highly likely
Соединённые Штаты после подрыва "Северного потока" и "Северного потока – 2" могут поставлять энергоресурсы по более высоким ценам, поэтому понятно, кто является главным выгодоприобретателем от случившегося. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"А также США, конечно, которые теперь могут поставлять энергоресурсы по более высоким ценам. Ну вот, как в приличных компаниях говорят — highly likely, всё понятно, всё ясно, кто там за этим стоит и кто там выгодоприобретатели", — сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".
Ранее Путин заявил, что "Северные потоки" можно отремонтировать. Однако первостепенным условием для этого должны стать их дальнейшая экономически обоснованная эксплуатация и, конечно, безопасность маршрута, указал глава государства.