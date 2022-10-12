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12 октября, 11:42

Путин: Россия готова перенаправить газ с "Северных потоков" в Европу через Турцию

Россия может перевести поставки газа по "Северным потокам" через Турцию в Европу. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе форума "Российская энергетическая неделя".

"Утраченный объём транзита по "Северным потокам", по дну Балтийского моря, мы могли бы перевести и в регион Чёрного моря. И сделать таким образом основными маршрутами поставок нашего топлива, нашего газа природного в Европу через Турцию", — сказал он.

Таким образом, подчеркнул президент, получится создать в Турции крупнейший газовый хаб для Европы. Но это будет сделано, разумеется, при условии согласия российских партнёров, отметил Путин.

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Ранее Владимир Путин заявил, что "Северные потоки" можно отремонтировать при условии их эксплуатации. Однако, отметил президент, это будет иметь смысл в случае обеспечения безопасности маршрута трубопроводов.

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Kremlin.ru

Светлана Оперук

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