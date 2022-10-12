Путин: Россия готова перенаправить газ с "Северных потоков" в Европу через Турцию
Россия может перевести поставки газа по "Северным потокам" через Турцию в Европу. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе форума "Российская энергетическая неделя".
"Утраченный объём транзита по "Северным потокам", по дну Балтийского моря, мы могли бы перевести и в регион Чёрного моря. И сделать таким образом основными маршрутами поставок нашего топлива, нашего газа природного в Европу через Турцию", — сказал он.
Таким образом, подчеркнул президент, получится создать в Турции крупнейший газовый хаб для Европы. Но это будет сделано, разумеется, при условии согласия российских партнёров, отметил Путин.
Ранее Владимир Путин заявил, что "Северные потоки" можно отремонтировать при условии их эксплуатации. Однако, отметил президент, это будет иметь смысл в случае обеспечения безопасности маршрута трубопроводов.
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