Путин: Россия готова перенаправить газ с "Северных потоков" в Европу через Турцию

Россия может перевести поставки газа по "Северным потокам" через Турцию в Европу. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе форума "Российская энергетическая неделя".

"Утраченный объём транзита по "Северным потокам", по дну Балтийского моря, мы могли бы перевести и в регион Чёрного моря. И сделать таким образом основными маршрутами поставок нашего топлива, нашего газа природного в Европу через Турцию", — сказал он.

Таким образом, подчеркнул президент, получится создать в Турции крупнейший газовый хаб для Европы. Но это будет сделано, разумеется, при условии согласия российских партнёров, отметил Путин.