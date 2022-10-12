Путин: На горизонте 2025 года добыча и экспорт нефти в РФ сохранятся на текущем уровне
На горизонте 2025 года общий объём добычи нефти в России и её экспорта сохранится примерно на текущем уровне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Планируем, что на горизонте 2025 года общий объём нефтяного экспорта, как и объём добычи нефти в нашей стране сохранится примерно на текущем уровне", — сказал он на форуме "Российская энергетическая неделя".
Напомним, страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на попытки США переубедить их. Также было решено продлить сделку об объёмах добычи до 31 декабря 2023 года. Американский президент Джо Байден признался, что разочарован данным решением. По его словам, Белый дом ещё рассматривает дальнейшие шаги.