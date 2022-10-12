Путин: На горизонте 2025 года добыча и экспорт нефти в РФ сохранятся на текущем уровне

На горизонте 2025 года общий объём добычи нефти в России и её экспорта сохранится примерно на текущем уровне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Планируем, что на горизонте 2025 года общий объём нефтяного экспорта, как и объём добычи нефти в нашей стране сохранится примерно на текущем уровне", — сказал он на форуме "Российская энергетическая неделя".