Путин не верит, что Запад не введёт потолок цен в других секторах экономики

Введение потолка цен на российскую нефть может повлечь риски установления аналогичных ограничений в других секторах экономики. Об этом предупредил президент России Владимир Путин, выступая в среду на форуме "Российская энергетическая неделя".

Глава государства назвал идею введения такого потолка авантюрой, способной разрушить глобальную рыночную экономику и создать угрозу для благополучия миллиардов людей.

"Допустим, будет введён пресловутый потолок цен на нефть. Но кто даст гарантии, что такой же потолок не будет установлен в других секторах экономики: в сельском хозяйстве, в производстве полупроводников, удобрений, металлургии? Причём не только в отношении России, но и любой другой страны мира", — рассуждает российский лидер.

Путин добавил, что никакие финансовые интервенции и распечатывание стратегических резервов нефти не исправят последствий от ввода потолка цен на российскую нефть.

"Свободных ресурсов в нужных объёмах попросту нет", — добавил он.