Путин не верит, что Запад не введёт потолок цен в других секторах экономики
Путин заявил об отсутствии гарантий, что Запад не введёт потолок цен в других секторах экономики
Введение потолка цен на российскую нефть может повлечь риски установления аналогичных ограничений в других секторах экономики. Об этом предупредил президент России Владимир Путин, выступая в среду на форуме "Российская энергетическая неделя".
Глава государства назвал идею введения такого потолка авантюрой, способной разрушить глобальную рыночную экономику и создать угрозу для благополучия миллиардов людей.
"Допустим, будет введён пресловутый потолок цен на нефть. Но кто даст гарантии, что такой же потолок не будет установлен в других секторах экономики: в сельском хозяйстве, в производстве полупроводников, удобрений, металлургии? Причём не только в отношении России, но и любой другой страны мира", — рассуждает российский лидер.
Путин добавил, что никакие финансовые интервенции и распечатывание стратегических резервов нефти не исправят последствий от ввода потолка цен на российскую нефть.
"Свободных ресурсов в нужных объёмах попросту нет", — добавил он.
Напомним, что Евросоюз ускорил обсуждение нового пакета антироссийских санкций после ударов по Украине 10 октября. Введение потолка цен на российский газ пока не обсуждалось, однако идею продолжают активно лоббировать на Западе. В Кремле неоднократно предупреждали, что введение потолка цен на нефть из России нанесёт вред практически всем государствам.
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