Россия продолжит переход на расчёты в нацвалютах при поставках энергоносителей

Россия и дальше будет переходить на расчёты в национальных валютах при поставках энергоносителей, как уже произошло с Китаем и рядом других стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".

"Продолжим переход на расчёты в национальных валютах при поставках российских энергоносителей. Несколько примеров я уже называл: "Газпром" и наши китайские партнёры перешли на рубль и юань в равных пропорциях при поставках газа", — сказал он.

Российский лидер отметил, что на такую систему перешли и некоторые европейские партнёры.