Россия продолжит переход на расчёты в нацвалютах при поставках энергоносителей
Россия и дальше будет переходить на расчёты в национальных валютах при поставках энергоносителей, как уже произошло с Китаем и рядом других стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".
"Продолжим переход на расчёты в национальных валютах при поставках российских энергоносителей. Несколько примеров я уже называл: "Газпром" и наши китайские партнёры перешли на рубль и юань в равных пропорциях при поставках газа", — сказал он.
Российский лидер отметил, что на такую систему перешли и некоторые европейские партнёры.
Ранее Путин заявил, что Россия не станет поставлять энергоресурсы в страны, ограничившие цены на них. Он подчеркнул, что у так называемых неолиберальных идеологов Запада уже есть опыт разрушения традиционных ценностей, а теперь они взялись за свободу предпринимательства и частной инициативы.
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