ВС РФ отразили все атаки ВСУ на Криворожском направлении, уничтожено более 70 украинских военных
Вооружённые силы РФ отразили все атаки ВСУ на Криворожском направлении, в результате было уничтожено более 70 украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Криворожском направлении противник предпринимал попытки атаковать силами до двух батальонов населённые пункты Нововоскресенское, Великая Александровка и Суханово Херсонской области. Российскими подразделениями все атаки успешно отражены", — отметил Конашенков.
В результате уничтожены один танк, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля и более 70 украинских военнослужащих.
Также Вооружённые силы РФ выбили украинские подразделения с окраин Кисловки на Купянском направлении. Три украинские ротные тактические группы и иностранные наёмники одновременно с трёх направлений атаковали населённый пункт, но российские войска выбили их с окраин Кисловки и отбросили на исходные позиции.
ТАСС / AP / Leo Correa