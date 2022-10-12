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Опубликовано 12 октября 2022, 12:28

ВС РФ отразили все атаки ВСУ на Криворожском направлении, уничтожено более 70 украинских военных

Вооружённые силы РФ отразили все атаки ВСУ на Криворожском направлении, в результате было уничтожено более 70 украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Криворожском направлении противник предпринимал попытки атаковать силами до двух батальонов населённые пункты Нововоскресенское, Великая Александровка и Суханово Херсонской области. Российскими подразделениями все атаки успешно отражены", отметил Конашенков.

В результате уничтожены один танк, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля и более 70 украинских военнослужащих.

Военные РФ отразили контратаки ВСУ на Запорожском направлении, уничтожив более 30 бойцов
Военные РФ отразили контратаки ВСУ на Запорожском направлении, уничтожив более 30 бойцов

Также Вооружённые силы РФ выбили украинские подразделения с окраин Кисловки на Купянском направлении. Три украинские ротные тактические группы и иностранные наёмники одновременно с трёх направлений атаковали населённый пункт, но российские войска выбили их с окраин Кисловки и отбросили на исходные позиции.

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ТАСС / AP / Leo Correa

Александра Вишнякова
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