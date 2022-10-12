ВС РФ отразили все атаки ВСУ на Криворожском направлении, уничтожено более 70 украинских военных

Вооружённые силы РФ отразили все атаки ВСУ на Криворожском направлении, в результате было уничтожено более 70 украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Криворожском направлении противник предпринимал попытки атаковать силами до двух батальонов населённые пункты Нововоскресенское, Великая Александровка и Суханово Херсонской области. Российскими подразделениями все атаки успешно отражены", — отметил Конашенков.

В результате уничтожены один танк, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля и более 70 украинских военнослужащих.