Воздушные силы Украины потеряли ещё один Су-24 и вертолёт Ми-8

Российская авиация сбила украинский тактический фронтовой бомбардировщик Су-24 в Николаевской области и вертолёт Ми-8 в небе над Херсоном. Об этом сообщил на брифинге в среду официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.