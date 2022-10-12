Воздушные силы Украины потеряли ещё один Су-24 и вертолёт Ми-8
Российская авиация сбила украинский тактический фронтовой бомбардировщик Су-24 в Николаевской области и вертолёт Ми-8 в небе над Херсоном. Об этом сообщил на брифинге в среду официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.
"Над населённым пунктом Христофоровка Николаевской области сбит самолёт Су-24 Воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населённого пункта Великая Александровка Херсонской области сбит украинский вертолёт Ми-8", — проинформировал он журналистов.
Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" ВСУ в Николаевской области, а также отразили попытку атаки ВСУ на Запорожском направлении, уничтожены семь украинских военнослужащих. Кроме того, наша армия выбила украинские войска из Кисловки на Купянском направлении. Населённый пункт атаковали три ротные тактические группы ВСУ и иностранные наёмники одновременно с трёх направлений.