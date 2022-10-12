Свыше 50 детей-сирот доставили из Донбасса в семейные центры Подмосковья

Более 50 детей-сирот в возрасте от девяти месяцев до пяти лет были перевезены из Донбасса в семейные центры Подмосковья. Здесь с ними будут взаимодействовать воспитатели, психологи, логопеды, а также другие специалисты, которые помогут адаптироваться малышам и найти им семью. Как уточняет телеканал "360", в область ребят доставили самолётом, причём для них этот полёт стал первым.

Детей на аэродроме Чкаловский в Подмосковье встречал губернатор региона Андрей Воробьёв. Он подчеркнул, что совместно с уполномоченным при Президенте РФ по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой работает над тем, чтобы каждый из них обрёл свой дом.

"Наш омбудсмен работает, мы стараемся максимально помогать всем, кто защищает детей. У нас уже 800 детишек проживают в Подмосковье, 30 из них уже в семьях. И вот ещё 50", — отметил Воробьёв, добавив, что в дальнейшем судьбу ребят определят профессионалы.

Главный врач дома ребёнка в Макеевке Виктор Гончаров заявил, что текущая ситуация в Донецке негативно влияет на детей. Он также рассказал, что в семейных центрах Подмосковья делают максимум для того, чтобы у малышей была комфортная жизнь.