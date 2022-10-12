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12 октября, 12:27

Свыше 50 детей-сирот доставили из Донбасса в семейные центры Подмосковья

Более 50 детей-сирот в возрасте от девяти месяцев до пяти лет были перевезены из Донбасса в семейные центры Подмосковья. Здесь с ними будут взаимодействовать воспитатели, психологи, логопеды, а также другие специалисты, которые помогут адаптироваться малышам и найти им семью. Как уточняет телеканал "360", в область ребят доставили самолётом, причём для них этот полёт стал первым.

Детей на аэродроме Чкаловский в Подмосковье встречал губернатор региона Андрей Воробьёв. Он подчеркнул, что совместно с уполномоченным при Президенте РФ по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой работает над тем, чтобы каждый из них обрёл свой дом.

"Наш омбудсмен работает, мы стараемся максимально помогать всем, кто защищает детей. У нас уже 800 детишек проживают в Подмосковье, 30 из них уже в семьях. И вот ещё 50", — отметил Воробьёв, добавив, что в дальнейшем судьбу ребят определят профессионалы.

Главный врач дома ребёнка в Макеевке Виктор Гончаров заявил, что текущая ситуация в Донецке негативно влияет на детей. Он также рассказал, что в семейных центрах Подмосковья делают максимум для того, чтобы у малышей была комфортная жизнь.

Психолог рассказала, как защитить ребёнка от стресса

Психолог рассказала, как защитить ребёнка от стресса

Ранее омбудсмен Подмосковья Мишонова назвала своевременными меры поддержки мобилизованных. Также она заявила, что лично готова оказать помощь и поддержку матерям с детьми, которые столкнулись с какими-либо проблемами из-за частичной мобилизации.

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Telegram / 360tv

Никита Осипов

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