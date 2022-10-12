Привлечён плавучий кран: Хуснуллин показал фото ремонтных работ на Крымском мосту
Хуснуллин сообщил, что плавучий кран смог подойти к Крымскому мосту для ремонта
Плавучий кран подошёл к Крымскому мосту. Обложка © Telegram-канал Марата Хуснуллина
Плавучие краны подошли к Крымскому мосту для проведения ремонтных работ. Кадры с места показал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Сегодня погода нам помогает. Вчера плавучие краны не смогли подойти к месту работ из-за штормового предупреждения. Сегодня один уже подошёл к мосту, второй ожидаем в течение дня", — написал он в телеграм-канале.
Всего в ремонтных работах принимают участие 250 человек и 30 единиц техники, добавил Хуснуллин.
Напомним, в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено два пролёта дорожного полотна. Российский лидер Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. Изначально Следственный комитет РФ сообщил, что погибло три человека, но позже стало известно о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга, ещё одна жертва теракта — религиовед, уроженец Симферополя, а четвёртый погибший — арбитражный судья из Москвы.