Миллер: Во время зимнего пика холодов в Европе могут замёрзнуть целые города

Во время зимнего пика холодов в Европе могут замёрзнуть целые города. Соответствующее заявление сделал глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Фрагмент выступления Миллера на "Российской энергетической неделе". Видео © Telegram / "Вы слушали "Маяк"

"Зима может быть относительно тёплой, а вот какая-либо одна неделя или пять дней будут аномально холодными. За этот короткий промежуток времени, не дай Бог, можно заморозить целые города, целые земли", — сказал он, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя".

Миллер также заявил об отсутствии гарантий того, что Европа переживёт непростой период с текущими запасами в хранилищах. Если зима будет аномально холодной, то ЕС придётся расходовать до 800 миллионов кубометров в сутки.