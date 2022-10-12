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12 октября, 12:22

Миллер: Во время зимнего пика холодов в Европе могут замёрзнуть целые города

Во время зимнего пика холодов в Европе могут замёрзнуть целые города. Соответствующее заявление сделал глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Фрагмент выступления Миллера на "Российской энергетической неделе". Видео © Telegram / "Вы слушали "Маяк"

"Зима может быть относительно тёплой, а вот какая-либо одна неделя или пять дней будут аномально холодными. За этот короткий промежуток времени, не дай Бог, можно заморозить целые города, целые земли", — сказал он, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя".

Миллер также заявил об отсутствии гарантий того, что Европа переживёт непростой период с текущими запасами в хранилищах. Если зима будет аномально холодной, то ЕС придётся расходовать до 800 миллионов кубометров в сутки.

Путин: Россия не станет поставлять энергоресурсы в страны, ограничившие цены на них

Путин: Россия не станет поставлять энергоресурсы в страны, ограничившие цены на них

Как сообщал Лайф, Путин заявил, что РФ не виновата, что Европа запасается на зиму дровами, как в Средневековье. Он отметил, что европейские страны постоянно пытаются свалить на кого-то свои ошибки.

Обложка ©

Кremlin.ru

Наталья Исакова

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