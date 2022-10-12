Миллер: Во время зимнего пика холодов в Европе могут замёрзнуть целые города
Во время зимнего пика холодов в Европе могут замёрзнуть целые города. Соответствующее заявление сделал глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Фрагмент выступления Миллера на "Российской энергетической неделе". Видео © Telegram / "Вы слушали "Маяк"
"Зима может быть относительно тёплой, а вот какая-либо одна неделя или пять дней будут аномально холодными. За этот короткий промежуток времени, не дай Бог, можно заморозить целые города, целые земли", — сказал он, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя".
Миллер также заявил об отсутствии гарантий того, что Европа переживёт непростой период с текущими запасами в хранилищах. Если зима будет аномально холодной, то ЕС придётся расходовать до 800 миллионов кубометров в сутки.
Как сообщал Лайф, Путин заявил, что РФ не виновата, что Европа запасается на зиму дровами, как в Средневековье. Он отметил, что европейские страны постоянно пытаются свалить на кого-то свои ошибки.