Бывший кандидат в мэры Москвы заочно арестован за злоупотребление полномочиями
Экс-кандидата в мэры Москвы Михаила Балакина объявили в розыск и заочно арестовали
Бывшего кандидата в мэры Москвы и экс-председателя совета директоров инвестиционно-строительной группы компаний "СУ-155" Михаила Балакина заочно арестовали и объявили в международный розыск. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия, сообщает ТАСС со ссылкой на Мещанский суд Москвы.
"Балакину Михаилу Дмитриевичу 1961 года рождения, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до двух месяцев", — приводит агентство слова представителя суда.
Заключён под стражу Балакин будет с момента задержания на территории России или в случае его депортации в РФ, добавили в суде.
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Ранее Лайф сообщал о том, что экс-депутат Госдумы 5-го и 6-го созывов Илья Пономарёв объявлен в розыск по уголовному делу. Информация об этом появилась в базе МВД России.
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