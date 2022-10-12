Бывший кандидат в мэры Москвы заочно арестован за злоупотребление полномочиями

Бывшего кандидата в мэры Москвы и экс-председателя совета директоров инвестиционно-строительной группы компаний "СУ-155" Михаила Балакина заочно арестовали и объявили в международный розыск. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия, сообщает ТАСС со ссылкой на Мещанский суд Москвы.

"Балакину Михаилу Дмитриевичу 1961 года рождения, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до двух месяцев", — приводит агентство слова представителя суда.

Заключён под стражу Балакин будет с момента задержания на территории России или в случае его депортации в РФ, добавили в суде.