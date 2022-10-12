На замглавы Администрации Белозёрки Херсонской области совершено покушение
На заместителя главы администрации посёлка Белозёрка в Херсонской области Андрея Кошелева совершено покушение. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщила пресс-служба администрации Херсонщины.
"Мы подтверждаем информацию о покушении. Был совершён теракт путём подрыва", — говорится в сообщении.
В настоящий момент состояние замглавы администрации посёлка оценивается как стабильное, ему оказывается медпомощь.
Ранее готовившего покушение на президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева приговорили к 17 годам заключения. Осуждённым является бывший член адвокатской коллегии столицы Аян Атыгаев, работавший журналистом в двух изданиях.
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