На замглавы Администрации Белозёрки Херсонской области совершено покушение

На заместителя главы администрации посёлка Белозёрка в Херсонской области Андрея Кошелева совершено покушение. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщила пресс-служба администрации Херсонщины.

"Мы подтверждаем информацию о покушении. Был совершён теракт путём подрыва", — говорится в сообщении.

В настоящий момент состояние замглавы администрации посёлка оценивается как стабильное, ему оказывается медпомощь.