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12 октября, 12:22

На замглавы Администрации Белозёрки Херсонской области совершено покушение

На заместителя главы администрации посёлка Белозёрка в Херсонской области Андрея Кошелева совершено покушение. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщила пресс-служба администрации Херсонщины.

"Мы подтверждаем информацию о покушении. Был совершён теракт путём подрыва", — говорится в сообщении.

В настоящий момент состояние замглавы администрации посёлка оценивается как стабильное, ему оказывается медпомощь.

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Ранее готовившего покушение на президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева приговорили к 17 годам заключения. Осуждённым является бывший член адвокатской коллегии столицы Аян Атыгаев, работавший журналистом в двух изданиях.

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Shutterstock

Светлана Оперук
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