В Иране заявили, что расширение НАТО подрывает безопасность в Азии

Президент Ирана Ибрахим Раиси сообщил, что распространение терроризма и расширение НАТО подрывают безопасность в Азии. Заявление он озвучил, выступая в четверг в Астане на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

"Распространение терроризма в различных странах Азии, а также расширение НАТО подрывают безопасность в регионе. Исламская Республика Иран, в частности, осуждает экономический терроризм и прикладывает все усилия для борьбы с ним. Экономический терроризм — это универсальная угроза, противостояние которой требует постоянного сотрудничества", — сказал он.