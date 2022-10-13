В Иране заявили, что расширение НАТО подрывает безопасность в Азии
Раиси: Распространение терроризма и расширение НАТО подрывают безопасность в Азии
Президент Ирана Ибрахим Раиси сообщил, что распространение терроризма и расширение НАТО подрывают безопасность в Азии. Заявление он озвучил, выступая в четверг в Астане на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
"Распространение терроризма в различных странах Азии, а также расширение НАТО подрывают безопасность в регионе. Исламская Республика Иран, в частности, осуждает экономический терроризм и прикладывает все усилия для борьбы с ним. Экономический терроризм — это универсальная угроза, противостояние которой требует постоянного сотрудничества", — сказал он.
Ранее американский министр обороны Ллойд Остин сообщил о приверженности США стратегии "открытых дверей" НАТО. Однако он указал на то, что решение о приёме в альянс новых членов должны принимать все страны блока.
ТАСС / ЕРА / ABEDIN TAHERKENAREH