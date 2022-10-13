Путин: Россия выступает за пересмотр принципов работы мировой финансовой системы
Российская сторона выступает за пересмотр принципов работы мировой финансовой системы, так как нынешняя позволяла золотому миллиарду на планете жить за чужой счёт. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
"Как и многие наши партнёры в Азии, считаем, что требуется запустить пересмотр принципов работы мировой финансовой системы, которая на протяжении десятилетий позволяла самопровозглашённому так называемому золотому миллиарду, замкнувшему на себе все потоки капиталов и технологий, в значительной степени жить за чужой счёт", — сказал Путин.
Напомним, сегодня Владимир Путин прибыл в Астану. Там глава государства примет участие сразу в трёх многосторонних саммитах. Первый проходит сегодня — встреча в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Запланированы у Путина и двусторонние переговоры. Лайф рассказывал, что он может встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Киргизии Садыром Жапаровым.
ТАСС / POOL / Гавриил Григоров