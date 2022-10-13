Путин: Россия выступает за пересмотр принципов работы мировой финансовой системы

Российская сторона выступает за пересмотр принципов работы мировой финансовой системы, так как нынешняя позволяла золотому миллиарду на планете жить за чужой счёт. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

"Как и многие наши партнёры в Азии, считаем, что требуется запустить пересмотр принципов работы мировой финансовой системы, которая на протяжении десятилетий позволяла самопровозглашённому так называемому золотому миллиарду, замкнувшему на себе все потоки капиталов и технологий, в значительной степени жить за чужой счёт", — сказал Путин.