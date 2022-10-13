Путин: Россия делает всё для формирования системы равной и неделимой безопасности

Россия является сторонницей создания системы равной и неделимой безопасности, поэтому готова делать всё для её формирования. Об этом в рамках VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который проходит сегодня в Астане, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вместе с другими азиатскими государствами мы делаем всё для формирования системы равной, неделимой безопасности, основанной на универсальных, признанных принципах международного права, Устава ООН", — сказал Путин.