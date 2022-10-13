Байден по ошибке объявил о гибели своего сына в Ираке

Американский президент Джо Байден заявил, что его сын, скончавшийся от рака в 2015 году, "расстался с жизнью в Ираке". Очередной конфуз лидера США произошёл во время выступления в штате Колорадо.

Байден во время выступления по ошибке сказал, что его сын погиб в Ираке. Видео © Twitter / FoxNews

"Только представьте — я говорю это искренне, я говорю это как отец человека, который получил Бронзовую звезду, медаль за выдающуюся службу и расстался с жизнью в Ираке, — представьте мужество, отвагу и настоящие жертвы, настоящие жертвы, которые все они принесли", — сказал он.

Старший сын американского лидера Бо Байден действительно служил в Ираке в 2008–2009 годах, но причиной смерти стала онкология в 2015 году. Сам президент допускал, что причиной рака могло стать воздействие токсичных веществ, выделявшихся при сжигании отходов на военных базах США, в том числе в Ираке.