Большинство стран ЕАЭС перешло на оплату газа в рублях

Большинство стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) перешло на оплату газа в рублях. Об этом заявил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев.

"По взаиморасчётам по газу в рамках Евразийского союза некоторые страны договорились между собой оплачивать российский газ только в российских рублях, с этим согласны Россия, Белоруссия, Армения и Киргизия", — сказал он РИА "Новости".

Министр добавил, что в настоящее время аналогичное решение рассматривает и Казахстан, который также изъявляет желание "торговать в национальных валютах". Кроме того, Кожошев выразил уверенность, что со временем торговля в нацвалютах продолжит набирать обороты и рубль будет укрепляться.

"Российский рубль будет укрепляться, поскольку будут усиливаться взаиморасчёты в нацвалютах по всем направлениям стран, куда поставляется российское сырьё, газ", — подчеркнул министр.