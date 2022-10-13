Большинство стран ЕАЭС перешло на оплату газа в рублях
Министр по энергетике ЕЭК: Большинство стран ЕАЭС перешло на оплату газа в рублях
Большинство стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) перешло на оплату газа в рублях. Об этом заявил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев.
"По взаиморасчётам по газу в рамках Евразийского союза некоторые страны договорились между собой оплачивать российский газ только в российских рублях, с этим согласны Россия, Белоруссия, Армения и Киргизия", — сказал он РИА "Новости".
Министр добавил, что в настоящее время аналогичное решение рассматривает и Казахстан, который также изъявляет желание "торговать в национальных валютах". Кроме того, Кожошев выразил уверенность, что со временем торговля в нацвалютах продолжит набирать обороты и рубль будет укрепляться.
"Российский рубль будет укрепляться, поскольку будут усиливаться взаиморасчёты в нацвалютах по всем направлениям стран, куда поставляется российское сырьё, газ", — подчеркнул министр.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия и дальше будет переходить на расчёты в национальных валютах при поставках энергоносителей, как уже произошло с Китаем и рядом других стран. На форуме "Российская энергетическая неделя" глава государства также отметил, что на такую систему перешли и некоторые европейские партнёры.
ТАСС / DPA / Stefan Sauer