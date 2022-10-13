Разведчики взорвали мост, возведённый ВСУ для наступления
Минобороны РФ показало слаженную работу российской разведки в зоне СВО
Министерство обороны России показало, как в зоне специальной военной операции работает разведка, на примере бойцов Западного военного округа. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале ведомства. Так, подразделение разведчиков получило сведения о том, что на одном из направлений противник наращивает силы.
Бойцы ЗВО уничтожили тяжёлый мост, установленный ВСУ. Видео @ Telegram / Минобороны России
Перед бойцами была поставлена задача — уничтожить тяжёлый механизированный мост через ров, который был построен для быстрой переброски военной техники ВСУ в сторону российских войск. На опубликованных видеокадрах видно, как слаженно сработала группа спецназа, добравшись до тыловой зоны неприятеля и проведя минирование и подрыв моста.
"Задачи у нас поступают постоянно. Только выполняем одну — сразу же выдвигаемся выполнять другую задачу. В основном это наблюдение и обнаружение противника, корректировка артиллерии и авиации. Также присутствуют такие моменты, как взятие языка. Ребята с такими задачами тоже справляются. Работаем с самого начала СВО, и всё у нас получается", — прокомментировал операцию командир разведроты по имени Сергей.
Как отметили в ведомстве, российские военные каждый день наносят удары по объектам ВСУ благодаря информации, поступающей от подразделений разведки и спецназа.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что среди военнослужащих ВСУ на линии соприкосновения фиксируются упаднические настроения после российских ударов по городам Украины. Он пояснил, что украинские военные осознали, что у них нет надёжного тыла.
Telegram / Минобороны России