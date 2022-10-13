Министерство обороны России показало, как в зоне специальной военной операции работает разведка, на примере бойцов Западного военного округа. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале ведомства. Так, подразделение разведчиков получило сведения о том, что на одном из направлений противник наращивает силы.

Бойцы ЗВО уничтожили тяжёлый мост, установленный ВСУ. Видео @ Telegram / Минобороны России

Перед бойцами была поставлена задача — уничтожить тяжёлый механизированный мост через ров, который был построен для быстрой переброски военной техники ВСУ в сторону российских войск. На опубликованных видеокадрах видно, как слаженно сработала группа спецназа, добравшись до тыловой зоны неприятеля и проведя минирование и подрыв моста.

"Задачи у нас поступают постоянно. Только выполняем одну — сразу же выдвигаемся выполнять другую задачу. В основном это наблюдение и обнаружение противника, корректировка артиллерии и авиации. Также присутствуют такие моменты, как взятие языка. Ребята с такими задачами тоже справляются. Работаем с самого начала СВО, и всё у нас получается", — прокомментировал операцию командир разведроты по имени Сергей.

Как отметили в ведомстве, российские военные каждый день наносят удары по объектам ВСУ благодаря информации, поступающей от подразделений разведки и спецназа.